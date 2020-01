LIVE Atp Cup 2020, risultati 7 gennaio in DIRETTA: Tsitsipas-Kirgios, si va al terzo. Bulgaria a un passo dalla vittoria col Belgio (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI OGGI, ATP CUP 2020 (MARTEDI’ 7 gennaio) 13.30 GRECIA-AUSTRALIA: Tsitsipas 3-2 Kyrgios, il tennista europeo mette il naso davanti provando a trovare il break nel game che ora lo attende in risposta. 13.28 BELGIO-BULGARIA: Dimitrov/Kuzmanov fanno loro il primo set imponendosi 6-3 sui rivali Gille/Vliegen. 13.25 GRECIA-AUSTRALIA: Tsitsipas 2-2 Kyrgios nel terzo set. Un match con un finale ancora tutto da scrivere. 13.23 BELGIO-BULGARIA: Dimitrov/Kuzmanov decollano sul 5-2 verso la vittoria del primo set. 13.19 GRECIA-AUSTRALIA: è 1-1 nel terzo e decisivo set fra Tsitsipas e Kyrgios. A questo punto la gente si attende (probabilmente) un altro tiebreak. 13.16 BELGIO-BULGARIA: dopo qualche problema con gli aggiornamenti relativi da Sydney, siamo in grado di darvi il punteggio del primo set del ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Italia-Usa 1-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Isner 1-2 si seguono i servizi. Travaglia vittorioso su Fritz… - SuperTennisTv : Tra pochissimo il 2° match della sfida USA-Italia: @JohnIsner contro @fabiofogna! ?? ch. 64 DTT o 224 Sky ?? stream… - zazoomnews : LIVE Sport Atp Cup Dakar e le news del 7 gennaio in DIRETTA: sconfitte per Sinner e Giorgi. Verstappen rinnova con… -