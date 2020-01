L'Italia perde perché non sa essere bipartisan nemmeno nell’urgenza (Di martedì 7 gennaio 2020) Le reazioni Italiane alla crisi libica, e a quella ancor più grave dell’Iraq, sono inquinate dal solito atteggiamento provinciale o da bar. In un momento grave come questo, invece di unirci ci dividiamo per interessi di bottega. Si reagisce con l’occhio teso alle questioni interne, senza sapere quasi nulla né tentare di capire ciò a cui stiamo andando incontro. Sull’Iraq dall’opposizione vengono solo dichiarazioni contro il governo “che non sa…, che non può…, che non fa…”, di critiche su una telefonata non arrivata (come fosse la prima volta, come non fosse già capitato a tutte le maggioranze…!), invece di contribuire seriamente a una crisi che rischia di incendiare il Mediterraneo per anni. Lo devo dire: ha ragione Giorgia Meloni, non è questo il momento delle tifoserie. Ognuno ... Leggi la notizia su huffingtonpost

