L'Iran piange il figlio della Rivoluzione Islamica (Di martedì 7 gennaio 2020) L'orrendo foco della pira, cui è stata ridotta l'auto su cui viaggiava il generale Iraniano Soleimani appena sbarcato all'aeroporto di Baghdad, è l'immagine impressa nella mente di milioni di Iraniani. L'hanno vista e rivista sulla tivù di Stato e sono scesi in strada in decine di migliaia, a Tehran e in molte città, piangendo e urlando una rabbia infinita. Per la morte di quello che definiscono un figlio della Rivoluzione khomeinista, e un fratello che ha combattuto con loro. Loro sono i tanti (...) - Mondo / USA, Iran, No logo, Apertura Maxi, Rivoluzione Iraniana, Donald Trump Leggi la notizia su feedproxy.google

