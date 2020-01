Lilla la cagnolina che ha vissuto da randagia fuori una scuola (Di martedì 7 gennaio 2020) Diversi mesi fa, i volontari di Hope For Paws hanno risposto ad una chiamata su una randagia chiamata Lilla. Da nove mesi era stata abbandonata fuori una scuola ed è riuscita a sopravvivere grazie al cibo che gli lasciavano alcuni studenti. Non poteva più vivere in quello stato. La vita per la cucciola stava diventando sempre più difficile, poiché alcune persone avevano iniziato a divertirsi con lei, sparandole con una pistola a piombini. Lilla era molto spaventata ed i volontari, quando hanno capito che la situazione era più grave del previsto, hanno deciso di intervenire in fretta e di andare sul luogo per conoscerla. Hanno girato diversi minuti per riuscire a trovarla, ma alla fine, con stupore di tutti, sono riusciti nel loro obiettivo. A quel punto, dovevano conquistare la sua fiducia e tutti sapevano che non sarebbe stato semplice. Hanno usato del cibo, ma Lilla era davvero ... Leggi la notizia su bigodino

