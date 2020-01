Libri: a Catania il volume su L’Ora, cronisti raccontano il quotidiano (Di martedì 7 gennaio 2020) Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – Sarà presentato venerdì 10 gennaio, alle 17, alle Biblioteche riunite ‘Civica e Ursino’ di Catania, il volume ‘L’Ora, edizione straordinaria. Il romanzo di un giornale raccontato dai suoi cronisti’. Alla presentazione interverranno il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, il sindaco di Catania Salvo Pogliese, Giovanni D’Angelo, già componente del Consiglio superiore della magistratura, la direttrice delle Biblioteche riunite Rita Carbonaro e il direttore della Biblioteca centrale della Regione siciliana Carlo Pastena. Presenti anche i giornalisti Franco Nicastro, Francesco Merlo, Agostino Sangiorgio e Serbio Buonadonna che condurrà la serata.L'articolo Libri: a Catania il volume su L’Ora, cronisti raccontano il quotidiano CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

