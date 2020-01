Libia, Mosca: «Tripoli ha riconquistato Sirte» (Di martedì 7 gennaio 2020) Le truppe dell’esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar sono riuscite a entrare a Sirte, città portuale della Libia fondamentale per il commercio e per l’industria petrolifera. Il centro, che ha dato i natali a Mu’ammar Gheddafi e che nel 2015 era caduto sotto il dominio di Daesh, dal 6 gennaio è diventato il cuore della contesa tra Haftar e il Governo di Accordo Nazionale (Gna), presieduto da Fayez al-Sarraj e riconosciuto dalla comunità internazionale. Il 6 gennaio, Sirte è caduta sotto il controllo di Haftar. Oggi Mosca annuncia però che la città sarebbe stata riconquistata dalle forze governative di Fayez al-Sarraj. «Al momento Sirte è di nuovo sotto il controllo delle forze di al-Sarraj – ha detto all’Interfax Lev Dengov, capo del gruppo di contatto russo in Libia -. Le forze di Tripoli hanno arrestato dozzine di prigionieri ... Leggi la notizia su open.online

