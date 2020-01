Libia, Di Maio incontra il ministro degli Esteri turco Cavusoglu: “Trovato l’accordo per aprire un tavolo tecnico con Turchia e Russia” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un tavolo tecnico con Turchia e Russia e una data per la conferenza di Berlino. Sono queste le priorità dichiarate del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo l’incontro avvenuto nella serata di martedì con l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, a Istanbul. “Siamo d’accordo ad aprire un tavolo tecnico con la Turchia e anche con la Russia perché in questo momento, per trovare una soluzione alla crisi libica” oltre a “partner come gli Stati Uniti ci sono Paesi importanti come la Russia, l’Egitto e la Turchia che sono fondamentali”, ha dichiarato il capo della diplomazia italiana. “Felice di dare il benvenuto al ministro degli Affari Esteri italiano Luigi Di Maio – ha dichiarato Cavusoglu – Le nostre strette relazioni in vari settori miglioreranno ulteriormente. Avremo scambi di opinioni su questioni internazionali, in particolare la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

