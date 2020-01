Libero: il Napoli sembra a inizio campionato, ascolta Gattuso come se fosse agosto (Di martedì 7 gennaio 2020) Su Libero Claudio Savelli scrive che la classifica dà una direttiva importante. Non vince chi ha più qualità, ma chi applica con maggiore convinzione le idee dell’allenatore. Lo ha dimostrato ieri la Juventus, ad esempio. “Ha ragione Sarri, la Juventus che ha schiantato il Cagliari è la migliore della stagione. La ragione è che credeva in quello che faceva più del solito”. Stesso discorso per l’Inter e per Lukaku e Lautaro. “Lukaku e Lautaro possono anche prescindere dal resto. Sono una squadra nella squadra che funziona anche di per sé. Il primo gol di Lukaku è l’ennesima conferma: non c’è azione, c’è l’intesa naturale dei due attaccanti che si aprono gli spazi a vicenda e sono felici di condividere il bottino. E la determinazione feroce con cui questi due giocano e segnano è la massima espressione di un’Inter che ha fede nelle convinzioni di ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Libero: il #Napoli sembra a inizio campionato, ascolta #Gattuso come se fosse agosto La classifica mostra che inve… - Cryta75 : @simona_cannao X inciso sul Napoli non si scommette MAI!!!! Ma perdonatemi chi scommette sarà libero di pronosticare un risultato? - LMillanista : @Ma_Do_Sd Sottoscrivo ancora oggi quel mio tweet. Si deve tifare per una maglia, non per un singolo componente soc… -