Liberia, proteste contro la politica economica del presidente George Weah: inflazione al 30%, bancomat vuoti e statali senza stipendi (Di martedì 7 gennaio 2020) Nuove proteste di piazza in Liberia contro la politica economica del presidente George Weah, l’ex campione del Milan eletto nel 2017. Circa 3mila persone hanno manifestato lunedì in un distretto centrale nella capitale Monrovia e sono state disperse dalla polizia utilizzando gas lacrimogeni e un cannone ad acqua. Al Jazeera, che riporta la notizia, ricorda che anche a giugno ci furono cortei nell’ambito della “Weah step down campaign“, che puntava a ottenere le dimissioni della ex stella del calcio. Ora i manifestanti vogliono che il presidente licenzi il suo team economico, che ritengono responsabile della grave crisi di liquidità che rende spesso impossibile prelevare al bancomat, mentre decine di migliaia di dipendenti pubblici restano senza stipendi per mesi e l’inflazione viaggia su cifre intorno al 30%. “Abbiamo presentato una petizione al ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

