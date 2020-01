Liberia, proteste contro il presidente George Weah: polizia risponde con lacrimogeni e cannoni ad acqua (Di martedì 7 gennaio 2020) Liberia, proteste contro George Weah: polizia risponde con lacrimogeni e cannoni ad acqua I cittadini della Liberia ieri sono scesi in piazza per manifestare contro la politica economica di George Weah, noto calciatore diventato presidente del paese africano nel 2017. La polizia è intervenuta per disperdere i circa 3mila manifestanti, che si erano radunati in un distretto centrale nella capitale Monrovia, con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Si tratta della seconda grande protesta anti-governativa dopo quella di giugno scorso, denominata “Weah step down campaign”, che puntava alle dimissioni del presidente. Stavolta i manifestanti chiedono un cambio della politica economica statale, con il licenziamento del team economico di George Weah. “Abbiamo presentato una petizione al presidente perché si affronti la questione della corruzione, della cattiva governance, della ... Leggi la notizia su tpi

