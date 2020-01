Liberia, folla protesta con il presidente Weah: in migliaia contro la corruzione nello staff dell’ex milanista (Di martedì 7 gennaio 2020) La polizia Liberiana ha sparato gas lacrimogeni e fatto ricorso a un cannone ad acqua per disperdere le circa 3.000 persone che manifestavano ieri mattina contro la politica economica del governo in un distretto centrale nella capitale Monrovia. Lo riporta Al Jazeera, aggiungendo che i manifestanti si sono riuniti per protesta nei confronti del presidente Liberiano George Weah e che questo raduno segue l’altro di massa avvenuto lo scorso giugno e soprannominato “Weah step down campaign”, con cui si è chiesto alla ex stella del calcio di lasciare l’incarico presidenziale. I manifestanti dell’ultima protesta vogliono che il presidente licenzi il suo team economico, come ha affermato Henry Costa, capo di un gruppo chiamato Council of Patriots. «Abbiamo presentato una petizione al presidente perché si affronti la questione della corruzione, della ... Leggi la notizia su open.online

ETGazzetta : #Weah, ex #Milan e #Pallonedoro 1995, oggi è duramente contestato come presidente della #Liberia -