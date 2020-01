Leicester-Aston Villa, League Cup: formazioni, pronostici (Di martedì 7 gennaio 2020) Leicester-Aston Villa è la seconda partita di andata delle semifinali di League Cup (nota anche come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione), si gioca mercoledì sera al King Power Stadium alle 21.00: probabili formazioni, pronostici e la diretta in streaming. Leicester – Aston Villa mercoledì ore 21:00 Il Leicester è una delle squadre più sorprendenti della Premier League. Contro ogni pronostico di inizio stagione, la squadra allenata da Brendan Rodgers dopo ventuno giornate di campionato è seconda in classifica con 45 punti. Solo il Liverpool dei record sta facendo meglio, per il resto è davanti a squadroni come Manchester City, Chelsea, Manchester United e Tottenham. Il vantaggio sulla quinta in classifica è di ben quattordici punti e così le possibilità di qualificarsi per la prossima Champions League sono molto alte. A impreziosire la stagione c’è anche ... Leggi la notizia su ilveggente

