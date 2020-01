Le perdite di Alitalia in crescita (Di martedì 7 gennaio 2020) Nei primi nove mesi del 2019 Alitalia ha accumulato perdite della gestione industriale pari a quelle dell’intero 2018. Il margine operativo lordo (Mol) dei nove mesi è negativo, pari a -114 milioni, rispetto ai -120 milioni dell’intero 2018. Lo scrive oggi Gianni Dragoni sul Sole 24 Ore, spiegando che il risultato emerge dai dati economico-finanziari relativi al periodo gennaio – settembre 2019 trasmessi dalla compagnia all’Enac il 14 novembre scorso. Sono dati riservati, di cui Il Sole 24 Ore ha preso visione. La relazione inviata dai commissari non indica il conto economico completo, ma solo i dati della parte alta, dai ricavi fino al margine industriale (Mol o Ebitda). Non ci sono i dati sotto questa linea, cioè ammortamenti, oneri finanziari, eventuali partite straordinarie, tasse e l’ultima riga del conto economico con il risultato netto. La perdita totale della compagnia ... Leggi la notizia su nextquotidiano

sole24ore : La prima pagina del @sole24ore del #7gennaio. In apertura #oro e #petrolio in aumento per la crisi sull’#Iran. Le m… - Michele_Arnese : Ecco le nuove perdite di Alitalia - FelicioManzo : Alitalia perdite record pagate dai contribuenti, noi -