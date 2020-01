Le notizie del giorno – Calciatore morto nell’incidente di Alto Adige: arresto cardiaco in campo ed altro lutto nel calcio (Di martedì 7 gennaio 2020) Le notizie del giorno – Calcio tedesco in lutto per la morte a 84 anni di Hans Tilkowski, portiere della Germania Ovest vice campione del Mondo nel 1966. Lo rende noto il Borussia Dortmund, sua storica squadra di club, spiegando che è deceduto domenica a seguito di una “lunga e grave malattia”. Tilkowski è passato alla storia per il gol ‘fantasma’ subito nella finale contro l’Inghilterra persa per 4-2 ai supplementari grazie appunto ad una rete di Geoff Hurst. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Anche storie belle, a volte, per fortuna. Come quella che stiamo per raccontarvi e che arriva dal Molise. Durante la partita tra Turris Santa Croce e Guardialfiera, il dirigente della squadra ospite Silvio Luciani si accascia improvvisamente a bordo campo per un arresto cardiaco. Tanta paura ma anche chi, come il Calciatore del Turris Stefano Caiola, riesce a mantenere il sangue freddo e a ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

