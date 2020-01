L'AUSTRALIA BRUCIA, MA FUGGE ANCHE DALLE PROPRIE RESPONSABILITÀ (Di martedì 7 gennaio 2020) L'AUSTRALIA BRUCIA, MA FUGGE ANCHE DALLE PROPRIE RESPONSABILITÀGli incendi in AUSTRALIA sono una delle più grandi catastrofi della storia: hanno perso la vita più di 20 persone e quasi 500 milioni di animali, mentre gli sfollati hanno superato le 100 mila unità.Tutto il mondo si stringe, giustamente, intorno all'AUSTRALIA, che tuttavia non è esente da colpe: se da una parte abbiamo il governo AUSTRALIAno, che accusa le forze ambientaliste di "cospirare" contro il proprio Paese, dall'altra dobbiamo ANCHE constatare che proprio l'AUSTRALIA è stata, soltanto qualche settimane fa, tra i principali responsabili del fallimento della COP 25 di Madrid.Con Brasile e Stati Uniti, l’AUSTRALIA è stata infatti accusata di avere ostacolato apertamente un accordo per evitare di sottostare a regole più rigide per quanto riguarda l’emissione di gas serra.Il tutto mentre il Paese stava BRUCIAndo ANCHE ... Leggi la notizia su notiziepress

