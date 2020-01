Laura Pausini struccata: lo scatto al naturale che ha stupito i fan [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) Da anni ormai, le star dello spettacolo anticipano il gossip e si auto-pubblicano in scatti al naturale, senza trucco o al primo risveglio. Anche Laura Pausini, qualche tempo fa, ha condiviso con i suoi 2,9 milioni di followers di Instagram un selfie senza un filo di make up sul viso. È difficile, praticamente impossibile, vedere la cantante senza trucco. Laura è sempre impegnata tra concerti e interviste televisive in cui non può dimenticare il make up! Così per una volta, ha deciso di mostrarsi in tutta la sua bellezza naturale, acqua e sapone, ed è davvero molto bella. Lo scatto ha sconvolto i suoi ammiratori perché oltre al viso pulito e ai tratti gentili, la dolce artista sembra anche più giovane! Non sono mancate ovviamente le critiche e i commenti cattivi, gli haters ci sono e ci saranno sempre, ma cosa importa quando sei una tra le cantanti ... Leggi la notizia su velvetgossip

LauraPausini : I 20 artisti italiani più ascoltati su Spotify a dicembre 2019: Laura Pausini ancora regina -… - radiosiciliarse : Laura Pausini - Con La Musica Alla Radio - faerifra : *laura pausini voice* ME LA STO FACENDO SOTTOOO -