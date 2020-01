Laura Pausini: “Il vestito rotto in Perù? Non ero nuda, la notizia mi ha fatto soffrire” - (Di martedì 7 gennaio 2020) Luana Rosato Laura Pausini torna a parlare di una bufala di cui è stata protagonista nel 1994, quando durante un concerto in Perù la sottoveste si ruppe e in Italia iniziò a circolare la notizia che fosse nuda Era il 1994 quando Laura Pausini, durante un concerto in Perù, ruppe la vestaglia che indossava mostrando le gambe e qualcosa di più. Ai tempi, la notizia fece il giro del mondo e in Italia la Pausini occupò per giorni le pagine della cronaca rosa e del gossip. La stampa nostrana raccontò che la cantante romagnola era nuda e a nulla valsero le dichiarazioni di Laura che ribadì, con fermezza, di avere ancora indosso i collant e di non essere completamente svestita dalla vita in giù. Ancora oggi, come spiegato da lei in una intervista a El Mundo, molti continuano a chiederle se fosse davvero nuda sul palcoscenico di Lima facendole rivivere un momento poco sereno. Al ... Leggi la notizia su ilgiornale

