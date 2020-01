Laura Cremaschi Instagram, irresistibile in bikini di spalle: «È più tondo del sole!» (Di martedì 7 gennaio 2020) La bellissima Laura Cremaschi su Instagram, presa da un momento di romanticismo, ha voluto regalare a tutti i suoi followers un tramonto mozzafiato. Il sole che tramonta sulle dune di sabbia del deserto di Dubai è qualcosa di indescrivibile. L’attenzione dei suoi ammiratori però è stata completamente catturata da un dettaglio della foto, che non è passato minimamente inosservato. Laura in bikini di spalle è irresistibile. Il suo lato B ha causato diversi problemini di saluti a tutti coloro che si sono soffermati a guardare il suo ultimo post. Non c’è nulla da fare, è impossibile ignorare tanta bellezza. Leggi anche –> Laura Cremaschi Instagram, stupefacente a Dubai: «Il costume sta per scoppiare!» Laura Cremaschi Instagram: irresistibile in bikini di spalle La bellissima ex Bonas di Avanti un altro, Laura Cremaschi, ha lasciato tutti i suoi followers senza parole ... Leggi la notizia su urbanpost

curvanord967 : RT @telegnocca: la dea Laura Cremaschi al tramonto ??????????? - telegnocca : la dea Laura Cremaschi al tramonto ??????????? - italiaserait : Avanti un altro, chi è Laura Cremaschi la Regina del Web ex Bonas: età, vita privata, Instagram, misure… -