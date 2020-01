Lasciato al freddo, bimbo di 7 mesi muore congelato nel passeggino (Di martedì 7 gennaio 2020) Ipotermia, muore a 7 mesi: era stato Lasciato per cinque ore in un passeggino su un balcone. La terribile storia viene da Khabarovsk, nell’estremo oriente russo. Come riporta il Daily Mail, i suoi genitori avrebbero semplicemente spiegato agli inquirenti di averlo voluto mettere fuori per farlo “dormire all’aria aperta”. Secondo i media locali, la madre, 40 enne originaria di Nikolaevsk-on-Amur, avrebbero messo suo figlio sul balcone “per riprenderlo in pochi minuti”. Se ne sarebbe però dimenticata, ricordandosi dove si trovava solo dopo cinque ore. Tuttavia, quando lo ha portato in casa, il bambino non mostrava più “segni di vita” e gli sforzi per rianimarlo si sono rivelati vani. La temperatura era scesa fino a -20 gradi. Continua dopo la foto Le autorità locali hanno ispezionato la scena e esamineranno esattamente cosa è successo nel periodo ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

