Lapo Elkann dopo l’incidente, la foto in sedia a rotelle a Saint Moritz (Di martedì 7 gennaio 2020) Lapo Elkann, poco più di un mese fa, è stato coinvolto in un terribile incidente sulla strada che da Gerusalemme porta a Tel Aviv. L'imprenditore è stato immediatamente soccorso e sottoposto agli interventi necessari. Dalla struttura ospedaliera in Israele è stato trasferito in una clinica svizzera, qui le prime foto dopo l'accaduto che lo ritraggono in sedia a rotelle e visibilmente provato. Leggi la notizia su gossip.fanpage

