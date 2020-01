Lapo Elkann dopo il terribile incidente d’auto: le foto (Di martedì 7 gennaio 2020) Circa un mese fa, in un bruttissimo incidente stradale in Israele, il rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkann ha rischiato di perdere la vita. L’imprenditore stava viaggiando da Gerusalemme a Tel Aviv, quando improvvisamente la sua auto è stata coinvolta in un terribile incidente. Le sue condizioni adesso sono migliorate e Lapo si sta sottoponendo a diverse sedute di riabilitazione per tornare in perfetta salute. Dalle immagini riportate dal settimanale Chi, si vede Lapo, dopo la dimissione dall’ospedale, molto dimagrito e ancora seduto su una sedia a rotelle. Aiutato da un suo collaboratore, Elkann giova delle giornate soleggiate di St. Moritz, in Svizzera, per riacquistare le energie necessarie ad un veloce recupero. Soltanto una decina di giorni dopo l’incidente, il Corriere della Sera, ha comunicato che Lapo era stato ricoverato in gravi condizioni all’Assuta Hospital di ... Leggi la notizia su cronacasocial

Nokomaq : RT @giovannaconfal4: #lapo Elkann. Queste sono povere vittime della guerra in Siria, la guerra uccide uomini e bimbi ma anche animali. Potr… - SSDRESCU : RT @giovannaconfal4: #lapo Elkann. Queste sono povere vittime della guerra in Siria, la guerra uccide uomini e bimbi ma anche animali. Potr… - Paolsbrosiosmil : Ho i seni nasali così rossi per il raffreddore che non so se sono più cosplay di Rudolph o più Lapo Elkann -