Lapo Elkann dimagrito di 10 kg e in sedia a rotelle: la prima foto dopo l’incidente d’auto (Di martedì 7 gennaio 2020) Un mese fa circa Lapo Elkann è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale in Israele in cui ha rischiato di perdere la vita. L’imprenditore, 42 anni, viaggiava da Gerusalemme a Tel Aviv quando l’auto è rimasta stata coinvolta in uno scontro. La notizia è stata diffusa una decina di giorni dopo dal Corriere della Sera, che faceva sapere che per le ferite riportate Lapo era stato ricoverato in gravi condizioni all’Assuta Hospital di Tel Aviv, dove è entrato in codice rosso e in coma. Ha riportato varie fratture e ha subito interventi chirurgici. Poi il trasferimento in un altro ospedale ma in Svizzera per la riabilitazione. Appena uscito dall’ospedale, Lapo Elkann ha voluto ringraziare Dio e i medici per essere ancora vivo, per i ragazzi che ha visto morire in ospedale, per gli amici e la famiglia. (Continua dopo la foto) “Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

