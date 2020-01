L’Amica Geniale riparte in replica su Rai2 | 3 buoni motivi per rivedere la serie

L’Amica Geniale riparte in replica su Rai2: 3 buoni motivi per (ri)vedere la serie (Di martedì 7 gennaio 2020) L'Amica Geniale è stata al top nella classifica degli ascolti di Rai1 nella passata stagione televisiva e si prepara a fare lo stesso anche con i nuovi episodi della seconda in onda da febbraio ma, fino ad allora, chi ha ancora "peccato" non guardando la serie può fare ammenda. La Rai ha annunciato che da domani, 8 gennaio, su Rai2, sarà possibile rivedere in replica gli episodi della prima stagione che hanno fatto conoscere al mondo Elena e Lila, le due protagoniste della quadrilogia firmata da Elena Ferrante. I motivi per vedere o rivedere la serie sono tanti ma abbiamo voluto metterne insieme 5, sicuramente i più importanti.Il primo è il cast, le piccole Elisa del Genio e Ludovica Nasti in primis. Sono loro le protagoniste de L'Amica Geniale ed è toccato a loro interpretare, da sconosciute, Elena e Lila, nella versione da bambine portando sullo schermo una grande storia di ... Leggi la notizia su optimaitalia

