L'altoforno è salvo. La magistratura toglie un macigno dalla trattativa sull'ex Ilva. Il governo gioca la carta delle banche (Di martedì 7 gennaio 2020) È nelle prime ore del pomeriggio, quando la decisione dei giudici del Riesame diventa oggetto di un incrocio di telefonate tra i ministeri coinvolti e i legali, che nel governo maturano fiducia e consapevolezza. L’altoforno 2 dell’ex Ilva di Taranto non sarà spento, le 3.500 lettere per la cassa integrazione non partiranno, a Mittal viene tolto un alibi pesante. Sono tutti fattori positivi. E infatti, a sera, fonti del Tesoro parlano di una decisione che “facilita le trattative”. La magistratura toglie dal tavolo del negoziato un macigno, cancellando uno scenario catastrofico e immediato, ma la scia positiva finisce qui. Tocca alle parti trovare una soluzione entro fine gennaio e la soluzione è da confezionare. I franco-indiani tengono ancora il punto sugli esuberi mentre l’esecutivo gioca una carta nuova, quella dell’ingresso ... Leggi la notizia su huffingtonpost

