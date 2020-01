Lady Gaga sulla violenza sessuale subita a 19 anni: “Perché non ho mai affrontato il trauma” (Di martedì 7 gennaio 2020) Ne aveva già parlato in passato, rivelando di essere stata abusata ripetutamente all'età di 19 anni, quando si stava affacciando al mondo della musica. Ma solo con Oprah Winfrey, all'evento 2020 Vision Your Life in Focus Tour che si è tenuto lo scorso 4 febbraio, Lady Gaga si è aperta col pubblico parlando delle conseguenze della violenza subita. Un trauma mai elaborato fino in fondo, ma somatizzato in dolori fisici atroci. La popstar soffre da anni di fibromialgia e in passato ha dovuto cancellare parte del suo tour perché impossibilitata a salire sul palco a causa di fortissimi dolori muscolari. Ha sofferto e combatte ancora con una forma di depressione di cui non ha mai fatto mistero: anche per questo è impegnata in progetti per la tutela della salute mentale dei giovani, soprattutto in età scolare. E convive con uno stress post-traumatico derivante dagli stupri subiti quando era ... Leggi la notizia su optimaitalia

