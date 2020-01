Lady Gaga, scoperto il nome del nuovo compagno? Il post chiarisce le idee (Di martedì 7 gennaio 2020) Lady Gaga: continua la caccia al nuovo compagno, baciato durante la sera di Capodanno. Sui social interviene il presunto partner della pop star americana Ve ne parlavamo giorni fa. Lady Gaga, dopo numerose storie finite male, potrebbe aver trovato nuovamente l’amore. A lasciarlo credere l’ormai celebre video dove lei bacia sulla bocca un uomo tanto misterioso quanto belloccio. Nessuno finora ha scoperto il suo nome, tuttavia negli ultimi due giorni hanno iniziato a circolare in rete presunte fotografie ritraenti la nuova fiamma della pop star americana. Lady Gaga ha vissuto un 2019 fantastico, divisa tra la musica e il cinema. Difatti, la donna ha ritirato addirittura un premio Oscar per aver realizzato la miglior colonna sonora originale, Shallow, utilizzata nel film A Star is Born. E sul set, si mormorava, lei e Bradley Cooper si sarebbero innamorati. Single o felicemente ... Leggi la notizia su kontrokultura

trblgio : RT @lightoflady: Adrinette = Paparazzi - Lady Gaga - BitchMaSuprema : Lady Gaga vieni qui a cantare in Italia che io non c'ho i soldi per seguirti all'estero. Grazie - KontroKulturaa : Lady Gaga, scoperto il nome del nuovo compagno? Il post chiarisce le idee - -