Lady Gaga, la verità sulla relazione con Bradley Cooper: “Vi abbiamo fregati tutti” (Di martedì 7 gennaio 2020) Lady Gaga, la verità sulla relazione con Bradley Cooper “Vi abbiamo fregato tutti”: così Lady Gaga ha raccontato la sua verità sulla relazione con l’attore Bradley Cooper, suo compagno di set nell’acclamato film A star is Born. La cantautrice è stata intervistata da Oprah Winfrey, la quale ha chiesto a Lady Germanotta di raccontare cosa ci fosse di vero nella presunta relazione con l’attore di Hollywood. Nel corso della promozione del film, infatti, i rumors su una presunta storia d’amore tra i due si erano rincorsi con sempre più frequenza. Ad alimentari le voci, inoltre, c’era stata la forte alchimia che i due hanno mostrato nel corso della loro esibizione durante la notte degli Oscar e il fatto che Bradley Cooper si fosse lasciato con la sua compagna, nonché madre di sua figlia, la modella Irina Shayk. Ora, la cantautrice ha raccontato la sua ... Leggi la notizia su tpi

