La storia di Patsy, i cani va salvato il suo gregge dall’incendio australiano (Di martedì 7 gennaio 2020) È arrivato a mezzo miliardo, il numero che è stato stimato di animali che hanno perso la vita a causa del violento incendio che sta divorando l’Australia. Sui social network, ogni giorno, le persone si ritrovano costrette a guardare immagini strazianti, di animali ustionati e di animali che implorano un po’ d’acqua ai soccorritori, mettendo da parte la paura di avvicinarsi all’essere umano, perché in quel momento tutto ciò che vogliono, è soltanto un po’ di aiuto. Il cane che vedete nelle immagini si chiama Patsy ed è un border collie, che grazie al suo contributo, ha salvato un gregge di pecore dall’incendio. La sua famiglia gli ha sempre insegnato a proteggere gli animali da ogni pericolo ed è per questo, che quando ha visto l’incendio che divampava verso le ... Leggi la notizia su bigodino

