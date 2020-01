La Roma Calcio Femminile pareggia 3-3 e strappa un punto al Napoli capolista (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – Dopo la sosta natalizia per la Roma Calcio Femminile è tempo di scendere nuovamente in campo, con l’obiettivo di riscattare un inizio di stagione decisamente deludente e mettere in cascina i punti necessari per abbandonare la zona rossa della classifica. Prima dell’anno piuttosto complicata per le giallorosse, che vanno a far visita alla capolista Napoli. Primo tempo scoppiettante, con le padrone di casa che partono forte e trovano il vantaggio con Gelmetti, lesta a sfruttare un pallone vagante in area. Pochi minuti più tardi la Roma CF trova il pareggio con Ulkekul, che segna direttamente da Calcio d’angolo con la complicità di vento e portiere. Neanche il tempo di mettere il pallone al centro che le partenopee si riportano in vantaggio: cross di Kubassova dalla sinistra, Chatzinikolaou liscia e Tammik sul secondo palo mette in rete il pallone. Nella ... Leggi la notizia su romadailynews

