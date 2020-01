La Pupa e il secchione, le anticipazioni della prima puntata del 7 gennaio su Italia 1 (Di martedì 7 gennaio 2020) La Pupa e il secchione, le anticipazioni della prima puntata del 7 gennaio su Italia 1 A circa 10 anni dall’ultimo appuntamento, torna stasera 7 gennaio 2020, La Pupa e il secchione, la storica trasmissione di Italia 1 condotta quest’anno da Paolo Ruffini. Il programma si avvale anche della presenza di Francesca Cipriani come “disturbatrice”. Tante le novità di questa edizione. Oltre a sei secchioni e sei pupe, infatti, ci saranno per la prima volta due pupi e due secchione. Un modo per superare il classico stereotipo e rendere il format più moderno. n tutto dunque otto coppie. I secchioni coordineranno lo studio delle loro pupe, le quali, a loro volta, sottoporranno i propri partner a duri allenamenti giornalieri e a un miglioramento del look. Tutto quello che c’è da sapere su La Pupa e il secchione 2020 Come detto la grande novità è data dalla presenza di pupi ... Leggi la notizia su tpi

_Jakazena : RT @eliscrivecose: A me nel 2020 la Pupa e il Secchione fa un po’ angoscia, lo stereotipo vecchio di 130 anni del brutto secchione e del be… - zazoomblog : La Pupa e il Secchione e viceversa: il cast e i concorrenti della nuova edizione con Paolo Ruffini - #Secchione… - fede_aresu : RT @eliscrivecose: A me nel 2020 la Pupa e il Secchione fa un po’ angoscia, lo stereotipo vecchio di 130 anni del brutto secchione e del be… -