La Pupa e il Secchione e viceversa, Stella Manente sulla frase di Hitler e i gay: “Me ne vergogno” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nel corso della prima puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa, Stella Manente ha voluto esprimersi su quelle frasi offensive e di stampo neonazista, senza cercare in alcun modo scusanti: "So che è grave ... Ho mostrato tutta la manifestazione dicendo brutte cose e mi vergogno per aver nominato Hitler". Leggi la notizia su tv.fanpage

