La Pupa e Il Secchione e Viceversa: Paolo Ruffini e Francesca Cipriani danno il via alla terza edizione ‘low cost’. Gli ospiti (Di martedì 7 gennaio 2020) Paolo Ruffini e Francesca Cipriani Il mondo dei libri e dello studio incontra la bellezza mozzafiato. Stasera, in prima serata su Italia 1, al via La Pupa e Il Secchione e Viceversa, versione completamente rinnovata del programma cult prodotto da Endemol Shine Italy nel 2006 e nel 2010. Ad un decennio di distanza dall’ultima edizione, l’irriverente trasmissione – suddivisa in sei appuntamenti – verrà condotta da Paolo Ruffini. L’attore comico avrà inoltre al suo fianco Francesca Cipriani, la Pupa per antonomasia dello show (vincitrice, in coppia con Federico Bianco, della seconda annata). Ogni settimana, Ruffini racconterà l’incontro-scontro tra i secchioni e le pupe, due pianeti completamente opposti che fanno fatica ad intersecarsi. La prima vera novità del 2020 consiste però nel fatto che – come il termine Viceversa inserito nel titolo ... Leggi la notizia su davidemaggio

