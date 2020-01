La Pupa e Il Secchione e Viceversa: le secchione e i pupi. C’è anche l’ex tronista Mariano Catanzaro (Di martedì 7 gennaio 2020) Mariano Catanzaro La vera novità de La Pupa e Il secchione e Viceversa consiste nell’introduzione di due coppie formate rispettivamente da un pupo e da una secchiona. Tra di loro spicca Mariano Catanzaro, verace ex tronista di Uomini e Donne. Mariano ha preso parte per ben tre volte al dating show di Maria De Filippi: nella stagione 2014/2015 per corteggiare Valentina Dallari, nel 2017 per cercare di far breccia nel cuore di Desiree Popper. Nel 2018 è stato poi ‘eletto’ tronista ed ha scelto Valentina Pivati. La relazione tra i due è però finita dopo alcuni mesi di frequentazione. Attualmente fa l’influencer e su Instagram ha circa 230 mila follower. L’altro pupo è invece Stefano Beacco. Stripper di professione, non ha particolari esperienze precedenti nel mondo dello spettacolo (qui il suo profilo Instagram). In ogni caso, entrambi i ragazzi dovranno ... Leggi la notizia su davidemaggio

