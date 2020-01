La Pupa e il Secchione e Viceversa, la storica trasmissione torna rinnovata su Italia 1 (Di martedì 7 gennaio 2020) La Pupa e il Secchione e Viceversa dal 7 gennaio su Italia 1 con Paolo Ruffini e Francesca Cipriani I tempi cambiano e anche le storiche trasmissioni se vogliono tornare devono adeguarsi. L’ultima in ordine di tempo è La Pupa e il Secchione che riparte aggiungendo un “Viceversa” per dire che non ci saranno solo “belle e stupide” ma anche “belli e stupidi” e non solo secchioni uomini ma anche donne. Un esperimento sociale esplosivo il cui scopo sarà quello di entrare il più possibile l’una nell’universo dell’altro. La Pupa e Il Secchione e Viceversa arriva martedì 7 gennaio in prima serata su Italia 1, versione completamente rinnovata del programma cult prodotto da EndemolShine Italy. Tante le novità, a cominciare dal conduttore: Paolo Ruffini. A lui il compito di raccontare l’incontro-scontro tra questi pianeti completamente opposti, che avranno ... Leggi la notizia su dituttounpop

illegalouisx : RT @eliscrivecose: A me nel 2020 la Pupa e il Secchione fa un po’ angoscia, lo stereotipo vecchio di 130 anni del brutto secchione e del be… - dyingLigeia : RT @eliscrivecose: A me nel 2020 la Pupa e il Secchione fa un po’ angoscia, lo stereotipo vecchio di 130 anni del brutto secchione e del be… - zaynholdme : RT @eliscrivecose: A me nel 2020 la Pupa e il Secchione fa un po’ angoscia, lo stereotipo vecchio di 130 anni del brutto secchione e del be… -