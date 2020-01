La Pupa e il Secchione 2020, ecco le coppie: (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo tanti anni di assenza, ritorna questa sera in onda su Italia Uno la terza edizione de La Pupa E Il Secchione 2020. Il programma, vede protagoniste sei coppie, formate rispettivamente da una Pupa e un Secchione. Le coppie saranno guidate dalla conduzione di Paolo Ruffini, recentemente coinvolto in alcune polemiche per un presunto tradimento nei confronti di Diana Del Bufalo. La gara, che condurrà i fortunati vincitori ad un montepremi finale, sono state annunciate all’inizio della prima puntata. eccole qui: Massa, ragazzo dai lunghi capelli, nella vita game designer, viene scelto immediatamente da Marina Evangelista, bellissima ragazza mora. De Benedetti, amante della lettura e appassionato di Cicerone viene scelto invece dalla Carlotta Cocina. Raffaello, laureato in ambito medico, ancora prima di presentarsi alle restanti ragazze, viene preceduto a sorpresa ... Leggi la notizia su trendit

QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Italia1 #LaPupaEIlsecchioneEViceversa Conduce @_PaoloRuffini - Stritolamilouis : RT @bradipo22: La Pupa e il Secchione format fuori tempo, esperimento senza logica, inutile riproporlo, fa solo tristezza. Aveva un senso 1… - CLIFFORD95ss : ci sono così tante cose sbagliate con il programma “la pupa e il secchione” che non finirei più di urlare e di inca… -