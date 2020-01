La prima foto social di Diletta Leotta e Daniele Scardina insieme: il legame diventa ufficiale (Di martedì 7 gennaio 2020) La foto di Diletta Leotta e Daniele Scardina Ormai è ufficiale: Diletta Leotta e Daniele Scardina sono una coppia, e a dimostrarlo è una foto che li ritrae insieme, la prima condivisa dai due sui social. Entrambi la condividono sul proprio profilo scrivendo: “Sparring day”. Usando il linguaggio dello sport di cui è campione, il pugile lascia intendere che la giornalista sportiva è diventata ufficialmente la sua fidanzata. Leotta, invece, condivide l’immagine tra le sue storie di Instagram. Il legame tra i due è noto già da mesi, o almeno da quando, prima di Natale, Daniele ha dichiarato di essere pronto a ufficializzare il legame con Diletta Leotta. Al settimanale Chi, che aveva immortalato i due insieme a cena a Milano, il pugile aveva dichiarato: “È una storia importante”. “Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata ... Leggi la notizia su tpi

