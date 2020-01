La premier finlandese propone la settimana corta di lavoro: 4 giorni, 6 ore, stesso stipendio (Di martedì 7 gennaio 2020) La premier finlandese propone la settimana corta di lavoro: 4 giorni, 6 ore, stesso stipendio“Una settimana lavorativa di quattro giorni, di sei ore ciascuno, con lo stesso stipendio. Perché non potrebbe essere il prossimo passo per la Finlandia? Otto ore sono davvero l’unica scelta possibile? Credo che le persone meritino di trascorrere più tempo con le loro famiglie, con i propri cari, dedicandosi agli hobby e altri aspetti della vita, come la cultura. Questo potrebbe essere il prossimo passo per noi”. Sanna Marin, la premier finlandese di 34 anni, ha fissato in cima alla sua agenda una proposta che ha già generato l’entusiasmo di tutto il Paese: 4 giorni lavorativi di 6 ore ciascuno. Sanna Marin lo ha chiesto in occasione del 120esimo anniversario dello Sdp, il partito socialdemocratico di cui è leader di fatto. Ad appoggiare l’idea anche il Vasemmistoliitto, l’unione della ... Leggi la notizia su notiziepress

EleonoraEvi : la premier finlandese Sanna Marin propone di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni e i giornali accolgono con… - CottarelliCPI : La premier finlandese propone di lavorare 24h a parità di stipendio, perchè stare casa aumenta la produttività. Mah… - HuffPostItalia : La premier finlandese propone la settimana corta di lavoro: 4 giorni, 6 ore, stesso stipendio -