La “nuova” Supercoppa di Spagna 2019 (Di martedì 7 gennaio 2020) La Supercoppa di Spagna del 2019, in programma tra mercoledì 8 e domenica 12 gennaio 2020 in Arabia Saudita, prevede quest’anno una nuova formula. A partire da quest’edizione saranno quattro le squadre a contendersi il trofeo finora messo in palio tra la vincente del campionato spagnolo e la vincente della Coppa del Re. A disputare un torneo a quattro anziché una finale saranno d’ora in poi le prime due classificate della Liga della stagione precedente e le finaliste della Coppa del Re della stagione precedente. Le squadre partecipanti per questa prima edizione della “nuova” Supercoppa di Spagna saranno Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e Valencia. Mercoledì alle 20 si giocherà la prima semifinale, Valencia-Real Madrid, allo stadio della Città dello Sport “Re Abd Allah”. Giovedì, nello stesso stadio, si giocherà la seconda semifinale, quella tra il ... Leggi la notizia su ilveggente

