La Nazionale di Pallamano nelle scuole: “Venite al PalaTedeschi a sostenerci” (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – La Nazionale italiana di Pallamano entra nelle scuole per sensibilizzare gli studenti ad avvicinarsi a questa disciplina sportiva e a sostenere la squadra impegnata nel Girone di qualificazione ai Mondiali di Egitto 2021, in programma proprio a Benevento da venerdì a domenica prossimi al PalaTedeschi. La formazione azzurra ha cominciato il suo tour incontrando i ragazzi presso la Palestra del Collegio La Salle. Dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale, c’è stato spazio per le domande sulla Pallamano e sulle prospettive della squadra azzurra. Ad accompagnare gli atleti azzurri erano presenti l’assessore comunale all’Istruzione del Comune, Rossella Del Prete, il consigliere delegato allo Sport, Enzo Lauro, e il Presidente della Pallamano Benevento, Carlo La Peccerella. Gli azzurri hanno ... Leggi la notizia su anteprima24

