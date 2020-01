La morte di Soleimani rovina il piano di Saudi Aramco (Di martedì 7 gennaio 2020) Le tensioni generate dall’uccisione di Qassem Soleimani in Iraq, con la conseguente minaccia di ritorsioni da parte dei vertici iraniani in risposta al raid statunitense del 3 gennaio scorso, hanno avuto come effetto più che prevedibile il rimbalzo del prezzo del petrolio, con il Brent che ha superato negli ultimi giorni i 70 dollari al barile. Ma a pagare il prezzo del rinnovato nervosismo sullo scacchiere mediorientale è stato anche il gigante petrolifero Saudi Aramco che, dopo la quotazione record sulla Borsa di Riad, avvenuta lo scorso 12 dicembre, questa settimana ha visto le proprie azioni crollare al prezzo più basso mai registrato dal giorno del debutto. La notizia della morte di Soleimani arriva proprio nel momento in cui il titolo della major petrolifera iniziava a stabilizzarsi dopo il record dell’initial public offer, o Ipo, da ben 25,6 miliardi di dollari (ad oggi la più ... Leggi la notizia su it.insideover

