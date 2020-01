La mamma di Luigi Favoloso a Storie Italiane: “Quello che dice Nina Moric non mi interessa, voglio ritrovare mio figlio scomparso” (Di martedì 7 gennaio 2020) Nella puntata di Storie Italiane del 7 gennaio 2020, la mamma di Luigi Mario Favoloso decide di lanciare un appello dopo la denuncia per la scomparsa di suo figlio. La signora Loredana è molto preoccupata per suo figlio e spera che le forze dell’ordine possano fare il possibile. L’appello della signora viene raccolto da Eleonora Daniele che racconta questa storia sperando che ci possano essere delle novità. La conduttrice sottolinea la preoccupazione di questa mamma che se ha deciso di denunciare la scomparsa di suo figlio, è davvero in ansia. LA mamma DI Luigi Favoloso A Storie Italiane: MIO FIGLIO SCOMPARSO DAL 29 diceMBRE “Il 29 sera non è tornato a casa mi ha detto che usciva che voleva stare un po’ da solo che era già di morale, aveva litigato con la sua ex Nina Moric e voleva stare in pace” ha detto la mamma di Luigi, Loredana Fiorentino ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

