La mamma di Luigi Favoloso a Storie Italiane lancia l'appello: "Se lo vedete ci dicano qualcosa" (Di martedì 7 gennaio 2020) La madre di Luigi Favoloso Loredana Fiorentino venerdì scorso ha denunciato la scomparsa di suo figlio, a Storie Italiane la donna è intervenuta spiegando quali sarebbero le ragioni che stanno a monte della vicenda: "Nell’ultimo periodo Luigi era angosciato. Il 26 dicembre abbiamo passato tutta la giornata a casa, a guardare la tv, senza uscire" ed infatti le ultime notizie su Luigi risalgono persino al 29 dicembre, quando si è allontanato dalla sua casa (a Torre del Greco) senza fare ritorno.Pochi giorni fa Luigi e Nina Moric avrebbero interrotto il loro rapporto, motivo che potrebbe aver portato il giovane ragazzo in crisi fino al gesto che ora mette in angoscia la famiglia e sua madre che, evidentemente preoccupata, ha lanciato un accorato appello nella trasmissione condotta da Eleonora Daniele: Chiunque lo veda ci avvisi presto e ci dica che sta bene. Torna a casa, lo aspettiamo ... Leggi la notizia su blogo

novasocialnews : 'Storie Italiane', l’appello della madre di Luigi Favoloso: “Era angosciato” #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - blogtivvu : Luigi Favoloso scomparso, parla mamma: “Nina Moric? Non m’interessa” - zazoomblog : La mamma di Luigi Favoloso a Storie Italiane: “Quello che dice Nina Moric non mi interessa voglio ritrovare mio fig… -