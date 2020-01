La lotta al cancro di Francesca Schiavone: i capelli stanno ricrescendo (Di martedì 7 gennaio 2020) Mette a segno un altro punto la campionessa italiana di tennis Francesca Schiavone, nella sua lotta contro il cancro. La sportiva racconta il suo percorso, senza mai perdere il sorriso e l’ottimismo. A segnare l’ultimo grande traguardo è la ricrescita dei capelli, dopo il ciclo di chemioterapie. La Schiavone contenta mostra i risultati di questa conquista, insieme ad un immenso sorriso, attraverso un post su Instagram. La sfida più dura per Francesca Schiavone La 39enne non si palesava sui social dallo scorso 13 dicembre. Fu allora che l’azzurra raccontò a follower e fan della sfida più dura che si sia mai trovata ad affrontare, quella contro il cancro. “Vi racconto cos’è successo negli ultimi 7 mesi della mia vita. Mi hanno diagnosticato un tumore maligno…” spiegava in un video il mese scorso. In quella stessa occasione però la leonessa, con gioia annunciò anche di ... Leggi la notizia su thesocialpost

