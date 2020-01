La foto di Emily Ratajkowski 14enne: “La dimostrazione che non sono rifatta” (Di martedì 7 gennaio 2020) La foto di Emily Ratajkowski 14enne: “Non sono rifatta” La modella Emily Ratajkowski ha deciso di stupire ancora una volta i suoi fan pubblicando sui social una foto di quando aveva 14 anni per dimostrare di non essere rifatta. L’immagine è stata pubblicata sul profilo Instagram della modella lo scorso 5 gennaio. Attraverso la didascalia della foto, la Ratajkowski ha proposto una lunga riflessione, rivolgendosi alle adolescenti. “Mi piaceva mostrare alle persone questa mia foto a 14 anni per dimostrare che il mio corpo è naturale” scrive Emily Ratajkowski. “Ero solo una bambina in questa foto e vorrei che il mondo mi avesse incoraggiato ad essere qualcosa in più che solo il mio corpo”. “Detto questo, sento di essermi rafforzata attraverso il mio corpo e la mia sessualità esibite sulle passerelle o su piattaforme con ... Leggi la notizia su tpi

