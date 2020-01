La dieta di recupero se hai mangiato troppo (Di martedì 7 gennaio 2020) Archiviati i bagordi natalizi, è ora di ripartire con un’alimentazione non solo più equilibrata dal punto di vista nutrizionale e magari dimagrante per smaltire gli eccessi alimentari delle feste, ma che sappia garantire anche quella ripresa energetica necessaria per far fronte a tutti gli impegni professionali e familiari che il mese di gennaio comporta. Dopo un periodo di divertimento e relax, infatti, occorre ritrovare grinta, concentrazione e soprattutto forza fisica. La dieta ideale è quella che: depuri l’organismo dalle sregolatezze natalizie; asciughi – con un vero e proprio effetto lipoaspirante – dal gonfiore; riattivi il metabolismo e che si prenda cura di un intestino messo a dura prova nell’ultimo mese trascorso. Il metodo combinato della dott.ssa Bacciottini Per raggiungere questi obiettivi nutrizionali, la dott.ssa Lucia Bacciottini, biologa nutrizionista a Firenze, ha ... Leggi la notizia su dilei

dieta recupero Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : dieta recupero