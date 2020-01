La colazione di Sfera Ebbasta accende l'ira delle femministe - (Di martedì 7 gennaio 2020) Sandra Rondini Scatena le ire di donne e genitori l'ultima controversa gallery del trapper che posa in cucina accanto a una donna seminuda, rotoli di banconote e bustine di marijuana Sfera Ebbasta sta scatenando i social in queste ultime ore dopo aver pubblicato su Instagram una gallery di immagini che lo vedono far colazione in cucina con accanto una giovane donna ritratta di spalle e in lingerie, "un oggetto tra gli altri, oltre a soldi, bustine che sembrano contenere erba e un rotolo di soldi volgarmente esposto in un borsello firmato". L’immagine, accusata di "sessismo" e di essere "un inno allo stile di vita trapper in cui la droga la fa da protagonista", sta attirando sul trapper una pioggia di polemiche non solo da parte di alcune follower, ma soprattutto genitori preoccupati dall'esempio che un cantante che gode di così tanta popolarità possa dare ai loro ... Leggi la notizia su ilgiornale

