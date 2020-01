La cantante Adele dimagrita all’improvviso, l’allarme dei fan: «Datele da mangiare!» (Di martedì 7 gennaio 2020) La cantante Adele è tornata dopo un periodo che l’ha messo parecchio sotto pressione, poche ore fa ha pubblicato una nuova foto su Instagram dove sfoggia un sorriso smagliante. Un dettaglio non indifferente ha colpito i suoi innumerevoli fan, ovvero la sua ulteriore perdita di peso. In questi nuovi scatti sfoggia un fisico completamente diverso dal solito che ha allarmato parecchio i fan. C’è chi urla sotto il suo post un “Datele da mangiare!”. Leggi anche: Alessia Macari Instagram, décolleté esplosivo: «Che sventola!» Le nuovo foto di Adele L’ultimo periodo è stato abbastanza pesante per Adele. Il suo ultimo lavoro discografico risale al 2015, dopo di che è seguito un lungo periodo di silenzio. Nel mentre la sua vita, ovviamente, proseguiva con eventi anche parecchio importanti. Prima il matrimonio con Simon Konecki, poi la nascita di suoi figlio Angelo e ... Leggi la notizia su urbanpost

