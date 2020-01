La Camera contro Trump sull’Iran (Di martedì 7 gennaio 2020) La speaker della Camera, l’esponente del partito democratico Nancy Pelosi, ha fatto sapere che i democratici presenteranno una risoluzione per limitare i poteri decisionali del presidente Donald Trump riguardo alle questioni legate all’Iran. Dopo l’avvio e la votazione a favore della procedura di impeachment, la Camera a guida democratica è decisa più che mai a contrastare il potere decisionale del presidente, appellandosi formalmente alla necessità di limitare una ulteriore escalation di tensioni con Teheran. La risoluzione è molto simile a quella già presentata dal senatore Tim Kaine. In tempo di guerra, il tempo fa da padrone La mossa della speaker della Camera porta alla luce un problema che va oltre le volontà democratiche di limitare un’ulteriore inasprimento del clima di tensione che attualmente si respira in Medio Oriente. Sebbene la proposta miri a ... Leggi la notizia su it.insideover

