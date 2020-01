Kaylen Ward, l’influencer che si spoglia per raccogliere fondi per gli incendi in Australia: raccolti 700mila euro (Di martedì 7 gennaio 2020) Da qualche ora non si fa altro che parlare di Kaylen Ward, una giovane influncer nota su Twitter con l’appellativo di “The naked philantropist”. La giovane modella è divenuta in poco tempo famosa anche in Italia per un’iniziativa davvero bizzarra: ha mandato foto nuda a chiunque facesse una donazione per la situazione incendi in Australia A comunicare l’iniziativa della giovane è stata lei in persona, il 4 gennaio ha infatti pubblicato un tweet specificando che: “Mando foto nuda a tutti coloro che doneranno almeno 10 dollari a una di queste raccolte di fondi per gli incendi scoppiati in Australia. Ogni 10 dollari che donerete avrete una mia foto nuda in privato. Dovete inviarmi la conferma della donazione” L’annuncio ha ovviamente scatenato i follower, ... Leggi la notizia su bigodino

zagor70 : Kaylen Ward, modella vende sue foto per Australia raccoglie 500mila $ - zazoomnews : Kaylen Ward si spoglia per l’Australia che brucia Instagram la blocca - #Kaylen #spoglia #l’Australia #brucia - zazoomblog : Kaylen Ward si spoglia per l’Australia che brucia Instagram la blocca - #Kaylen #spoglia #l’Australia #brucia -