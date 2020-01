Karate, Qualificazioni olimpiche Tokyo 2020: Busà, Busato e Bottaro al sicuro, Crescenzo rischia, è volata per Silvia Semeraro (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Comincerà da Santiago de Chile il 2020 del Karate: il primo evento della nuova stagione è infatti previsto per questo fine settimana in Sud America e sarà un appuntamento molto importante in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La prima tappa della Serie A attribuirà punti preziosissimi e potrà delineare ancora meglio le classifiche delle varie categorie: ricordiamo che il 6 aprile è la data in cui i ranking verranno “congelati” e andranno ad assegnare in maniera definitiva i posti previsti per i Giochi estivi (quattro per ogni categoria olimpica, più uno per la nazione ospitante). Al momento Luigi Busà, Mattia Busato e Viviana Bottaro si possono sentire al sicuro, Angelo Crescenzo è a rischio, mentre per Silvia Semeraro e Clio Ferracuti si prospetta una volata finale molto avvincente. Andiamo ad analizzare singolarmente la situazione degli azzurri in gioco. Per quanto ... Leggi la notizia su oasport

